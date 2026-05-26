Fratelli d’Italia prima lista ad Agrigento, Barba: “un ottimo risultato”

“Un risultato straordinario, quello di Fratelli d’Italia ad Agrigento, che si attesta come prima lista davanti a tutti e che premia l’impegno di una classe dirigente capace di parlare il linguaggio della verità senza slogan o attacchi personali agli avversari. Il dato che emerge dalle urne ci restituisce, poi, una certezza. Agrigento ha un elettorato di centrodestra radicato e, unito, avrebbe già chiuso, ampiamente, la partita al primo turno. Per quanto ci riguarda non possiamo che essere soddisfatti del risultato di Fratelli d’Italia che dimostra di avere una vivace classe dirigente premiata dagli elettori come prima lista in assoluto”, commenta il Presidente provinciale di FdI, Adriano Barba. “Un risultato che, se confermato, dovrebbe portare in consiglio comunale 5 nostri consiglieri grazie ad una lista che si attesta quasi al 18%. La percentuale più alta in Sicilia a conferma di come Fratelli d’Italia, nel capoluogo così come nel resto della provincia, continui a crescere. A questo si aggiunge la soddisfazione per la riconferma del sindaco uscente di Fratelli d’Italia Gioacchino Nicastro a Casteltermini che porta in consiglio comunale addirittura 6 consiglieri comunali. Sono tante le ragazze e i ragazzi eletti anche nei comuni della provincia a testimonianza di un lavoro capillare e sinergico che ha interessato l’intera provincia. In attesa dei dati definitivi sul consiglio comunale siamo già al lavoro per affrontare, con determinazione, il secondo tempo di una partita che non è ancora finita”, ha concluso Barba.