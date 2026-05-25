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Casteltermini, riconfermato il sindaco Nicastro: “felice di continuare il lavoro iniziato”

Il sindaco Nicastro è stato riconfermato per la terza volta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gioacchino Nicastro riconfermato sindaco di Casteltermini. Con 1837 preferenze ha avuto la meglio sui candidati Pasquale Mancuso che ha ottenuto 1520 e Costantino Ripepe 1465voti.

“Sono emozionato perchè la gente mi ha riconfermato per la terza volta. Spero di fare del mio meglio, soprattutto ora che siamo usciti dal dissesto e abbiamo la possibilità di lavorare meglio. Adesso posso concentrarmi per migliorare i servizi, la viabilità, e guardare avanti per il futuro di questo paese”. Queste le prime parole del sindaco Gioacchino Nicastro.

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