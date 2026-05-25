Amministrative ad Agrigento: sarà ballottaggio tra Sodano e Alonge (video)





Sarà un duello tra Michele Sodano e Dino Alonge a decidere il prossimo sindaco di Agrigento. Dallo scrutinio delle elezioni comunali emerge infatti un netto vantaggio del candidato del campo largo Michele Sodano, sostenuto da Pd, Controcorrente e Casa Riformista (39.06%), che però non avrebbe raggiunto la soglia necessaria per vincere a primo turno.

“Agrigento si risveglia con una coscienza civica straordinaria perché per la prima volta si fa un risultato che va contro le logiche in questo metodo di governo del centrodestra che ci ha lasciato annichiliti in questi anni. La battaglia ancora è tutta aperta siamo i primi in classifica e facciamoci un applauso. Sulla vittoria è chiaramente una battaglia all’ultimo voto, quindi il dato finale è quello che arriverà fra un paio di ore. Siamo al ballottaggio. Le buone notizie, amiche e amici non finiscono qui. Questo è un grande risultato per Agrigento. Allora godiamo e gioiamo per aspera ad astra se cominciamo adesso vinciamo due settimane e liberiamo la nostra meravigliosa città”, ha dichiarato il candidato sindaco Michele Sodano affiancato da Ismaele La Vardera parlando dal comitato ai suoi elettori che in tanti sono stati per tutto il pomeriggio e la sera ad attendere con ansia il risultato.

Dino Alonge, candidato di una parte del centrodestra appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc (34.53%), punta ora a ricompattare l’elettorato in vista del ballottaggio previsto per i prossimi 7 e 8 giugno. “Iniziano altri 15 giorni di campagna elettorale, anzi possiamo dire che la campagna elettorale inizia adesso, altri 15 giorni di impegno per la città. Sono in campagna elettorale da 36 giorni ho preso il 35% un buon auspicio speriamo di aumentare la percentuale e di incontrare altri cittadini per spiegare il nostro programma. Forza e buon lavoro”, ha dichiarato il candidato Alonge.

Già stasera sarà il momento delle alleanze e da domani si capirà dove saranno dirottati i voti degli altri due candidati, Luigi Gentile e Giuseppe Di Rosa, rimasti fuori dalle elezioni.