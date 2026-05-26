Raffadali

Controlli in un’azienda agricola a Raffadali, denunciato titolare

L'uomo è stato denunciato per la mancanza di corsi di formazione del personale e per la presenza di impianti di videosorveglianza privi della prevista autorizzazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Durante un controllo in un’azienda agricola di Raffadali contro caporalato e lavoro sommerso, i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della Tenenza di Favara e del Nil del Comando provinciale hanno scoperto che alcuni braccianti lavoravano i prodotti agricoli senza aver seguito i corsi obbligatori per il trattamento degli alimenti. Inoltre, all’interno dell’azienda era stato installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione, probabilmente per controllare i dipendenti.

I lavoratori, sia italiani che stranieri, risultavano comunque regolarmente assunti. L’amministratore dell’azienda, un cinquantenne del posto, è stato denunciato e sono state inflitte sanzioni per 2.300 euro.

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