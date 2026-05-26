A Villafranca Sicula il nuovo sindaco è Rosario Sortino. Il primo cittadino con 460 voti, pari al 51,69%, ha battuto per una trentina i voti di differenza il candidato Domenico Balsamo che si è fermato a 430 preferenze, ossia il 48,31%. Entrambi ex sindaci del piccolo comune agrigentino. Sortino è stato sindaco negli anni 90. Nonostante due candidati e due sezioni elettorali, le operazioni di scrutinio sono andate a rilento, pare si sia proceduto alla verifica di tutte le schede prima di decretare la vittoria di Sortino.