AMMINISTRATIVE 2026

Villafranca Sicula, il nuovo sindaco è Rosario Sortino

Con una trentina di voti Sortino ha battuto lo sfidante Balsamo

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

A Villafranca Sicula il nuovo sindaco è Rosario Sortino. Il primo cittadino con 460 voti, pari al 51,69%, ha battuto per una trentina i voti di differenza il candidato Domenico Balsamo  che si è fermato a 430 preferenze, ossia il 48,31%. Entrambi ex sindaci del piccolo comune agrigentino. Sortino è stato sindaco negli anni 90. Nonostante due candidati e due sezioni elettorali, le operazioni di scrutinio sono andate a rilento, pare si sia proceduto alla verifica di tutte le schede prima di decretare la vittoria di Sortino.

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