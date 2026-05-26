Ultime Notizie

Con la droga in camera da letto: arrestato 48enne

L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

A Capo d’Orlando, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 48enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, i militari – durante un mirato servizio di contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti – hanno sorpreso l’uomo in possesso di 6 grammi di marijuana.  Da ciò ne è conseguita anche una perquisizione domiciliare, che ha poi consentito agli operanti di rinvenire e sequestrare – nella camera da letto e nel ripostiglio dell’abitazione – ulteriori 175 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché 19 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, durante le operazioni eseguite nell’abitazione, il soggetto ha anche tentato di disfarsi di parte dello stupefacente di cui era in possesso lanciando da una finestra un pacchetto di sigarette che conteneva alcune dosi, che però è stato prontamente recuperato dai militari.   Alla luce di quanto emerso, il 48enne è stato quindi arrestato e associato presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Elezioni, in attesa del ballottaggio ecco i partiti e i candidati che hanno fatto il pieno di voti
Agrigento

Elezioni, ecco i sindaci eletti nell’agrigentino tra riconferme e nuovi volti
di Gabriele Terranova e Irene MilisendaIn aggiornamento

Amministrative ad Agrigento: sarà ballottaggio tra Sodano e Alonge (video)
AgrigentoIn aggiornamento

Elezioni, scrutinio finito: ecco i voti dei candidati sindaco ad Agrigento
AMMINISTRATIVE 2026

Casteltermini, riconfermato il sindaco Nicastro: “felice di continuare il lavoro iniziato”
banner italpress istituzionale banner italpress tv