Getta il cane dal balcone, LNDC Animal Protection: “gesto che deve essere punito dalla legge”

“Un gesto che non può avere nessun tipo di scusante e che dovrà essere punito come previsto dalla legge. Gli animali sono esseri viventi e meritano rispetto”. Cosi Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection denuncia l’uomo che ha ucciso il cane buttandolo dal balcone ad Agrigento zona Esseneto. “Quello che è successo è molto grave e ancora una volta bisogna tornare a parlare del concetto di adozione responsabile e consapevole. Capita troppo spesso che le persone che hanno un animale in casa si dimostrino incapaci di convivere in maniera corretta con lui e non sappiano prendersene cura. Avere in casa un cane o un gatto non è un obbligo, non c’è motivo di prenderlo se non si è in grado di relazionarsi in modo adeguato e ‘accettare’ anche i piccoli problemi che possono derivare da una convivenza con un qualsiasi altro essere vivente. Purtroppo la responsabilità di questo spesso cade su chi dà in adozione i cani troppo facilmente o, soprattutto, su chi li vende, anche online”, continua la presidente dell’associazione. “Questi ultimi, infatti, spesso e volentieri non cercano in alcun modo di conoscere meglio le persone che hanno davanti e, con la vendita online, nemmeno si pongono il problema di conoscere l’interlocutore e assicurarsi che il cane venga trattato bene, pensano principalmente al profitto. Per quanto riguarda le adozioni, invece, è importante che i volontari che affidano gli animali facciano dei rigorosi controlli pre e post affido per essere certi che l’animale sia in buone mani”.