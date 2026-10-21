Miniserie su Livatino, Placido: “Mi ha convinto Papa Francesco”

“Quando ho visto i faldoni di Livatino, ad Agrigento nell’ufficio dove lavorava, ho pensato: “Interessante, questa storia andrebbe raccontata, come diceva Mario Monicelli”. Un paio di mesi dopo ricevo una telefonata: era papa Francesco che chiedeva di incontrarmi. Abbiamo trascorso insieme un’ora e mezza e lui, con il sorriso e l’empatia che gli erano propri, mi ha detto: “Volevo sapere se è vero che lei vuole fare un film su Livatino”. Questo il racconto del regista Michele Placido a margine della presentazione della miniserie ‘Livatino – Il giudice e i suoi assassini’, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in onda su Rai1 il 9 e 10 novembre. La miniserie Rai Fiction riporta al centro dell’attenzione del pubblico una figura simbolo dell’impegno per la giustizia e della lotta alla criminalità organizzata. Il racconto si concentra sugli ultimi due anni di vita del magistrato siciliano, dal 1988 al 1990, mettendo in relazione la sua dimensione professionale e quella spirituale che lo ha portato ad essere dichiarato ‘beato’ dalla Chiesa. Il protagonista, nel ruolo del giudice, è Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido e da un cast di attrici e attori eccezionali.