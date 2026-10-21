Agrigento

Estorsione e minacce ai genitori, 40enne condannato a tre anni e quattro mesi

L’uomo avrebbe preteso dai genitori somme quotidiane pari a circa 400 euro utilizzando metodi intimidatori e anche minacce di morte

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tre anni e quattro mesi per estorsione e maltrattamenti ai danni dei genitori. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare Nicoletta Sciarratta che ha condannato un quarantenne agrigentino. L’uomo, giudicato col rito abbreviato, è stato assolto dall’accusa di incendio doloso.

La vicenda risale al periodo compreso tra il 2022 ed il 2026 quando, secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe preteso dai genitori somme quotidiane pari a circa 400 euro utilizzando metodi intimidatori e anche minacce di morte: “Stasera vengo a casa e vi ammazzo” avrebbe detto in una occasione. Uno degli ultimi episodi, risalenti al gennaio scorso, il quarantenne avrebbe minacciato il padre con un coltello. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Il giudice, tuttavia, ha escluso la contestazione di incendio doloso. 

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