Palermo
Palazzo Regione Sicilia chiuso per legionella, personale in smart working
Gli uffici dell'assessorato regionale all'Energia resterà chiuso
Trovata presenza di legionella nella cisterna d’acqua del palazzo della Regione siciliana dove si trovano gli uffici dell’assessorato regionale all’Energia, in viale Campania a Palermo L’assessorato comunica che da domani rimarrà chiuso fino alla risoluzione del problema riscontrato a seguito delle analisi batteriologiche. Tutto il personale opererà in smart working.
Redazione
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