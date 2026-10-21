Palermo

Palazzo Regione Sicilia chiuso per legionella, personale in smart working

Gli uffici dell'assessorato regionale all'Energia resterà chiuso

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Trovata presenza di legionella nella cisterna d’acqua del palazzo della Regione siciliana dove si trovano gli uffici dell’assessorato regionale all’Energia, in viale Campania a Palermo L’assessorato comunica che da domani rimarrà chiuso fino alla risoluzione del problema riscontrato a seguito delle analisi batteriologiche. Tutto il personale opererà in smart working.

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