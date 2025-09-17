Giornata degli internati italiani, medaglia d’onore per l’agrigentino Casino Papia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso, con decreto datato 8 luglio 2025, la medaglia d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

La legge 13 gennaio 2025, n.6, recante “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, prevede, all’articolo 1, comma 1, che la Repubblica italiana riconosca, il 20 settembre di ciascun anno, la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

Pertanto, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 11,00, presso questa Prefettura, si svolgerà la cerimonia di consegna della “Medaglia D’Onore” alla memoria del Sig. Gaetano Casino Papia, nativo di Agrigento, deportato in Germania dal 24 settembre 1943 al 5 agosto 1945.