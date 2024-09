Giornata mondiale della fisioterapia, evento formativo e celebrativo a San Leone

Ad Agrigento in occasione della giornata mondiale della fisioterapia domenica 08 Settembre 2024, dalle 10:00 alle 13:00 l’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Caltanissetta Agrigento ed Enna presieduto dal Dott. Domenico Contino, ha organizzato un evento informativo e celebrativo, che si terrà in Piazzale Giglia a San Leone con l’obiettivo di incontrare i cittadini e di informarli sul fondamentale contributo che la Fisioterapia e il Fisioterapista forniscono nel miglioramento della qualità della vita, garantendo alle persone con limitazioni temporanee o permanenti delle funzioni motorie di cambiare in meglio il loro livello di partecipazione nei differenti contesti di vita.

Il tema nazionale scelto quest’anno è la cura e la prevenzione del mal di schiena, patologia ampiamente diffusa che può essere prevenuta e curata con la fisioterapia, disciplina sanitaria che oggi più che mai ha assunto una particolare rilevanza sociale.