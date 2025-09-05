Apertura

Litiga con il cognato e gli brucia l’auto, denunciato disoccupato 

A finire nei guai è un cinquantenne disoccupato di Canicattì. È accusato di aver bruciato l’auto del cognato dopo una lite

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Litiga con il cognato e decide di bruciargli la macchina. A finire nei guai è un cinquantenne disoccupato di Canicattì, denunciato adesso per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. La vicenda risale al maggio scorso quando la Ford Fiesta di proprietà di un impiegato cinquantenne venne inghiottita dalle fiamme.

I vigili del fuoco, a margine del sopralluogo, trovarono evidenti tracce di liquido infiammabile lasciando così pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che, visionando le immagini di alcune telecamere, sono risaliti al disoccupato ipotizzando alcuni dissidi familiari come movente dell’azione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Maxi furto in casa di un imprenditore di Favara: rubati 50 mila euro tra rolex, diamanti e gioielli 
Agrigento

Picchia il figlio che gli chiede continuamente soldi, denunciato sessantenne 
Apertura

Litiga con il cognato e gli brucia l’auto, denunciato disoccupato 
Cronaca

Si spara a Ballarò: ferito 49enne
Cronaca

Contrae febbre suina, turista palermitano muore in Nepal
di Sandro Catanese

Tragedia alle porte di Agrigento, 20enne muore in incidente stradale 