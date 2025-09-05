Litiga con il cognato e gli brucia l’auto, denunciato disoccupato
A finire nei guai è un cinquantenne disoccupato di Canicattì. È accusato di aver bruciato l’auto del cognato dopo una lite
Litiga con il cognato e decide di bruciargli la macchina. A finire nei guai è un cinquantenne disoccupato di Canicattì, denunciato adesso per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. La vicenda risale al maggio scorso quando la Ford Fiesta di proprietà di un impiegato cinquantenne venne inghiottita dalle fiamme.
I vigili del fuoco, a margine del sopralluogo, trovarono evidenti tracce di liquido infiammabile lasciando così pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che, visionando le immagini di alcune telecamere, sono risaliti al disoccupato ipotizzando alcuni dissidi familiari come movente dell’azione.