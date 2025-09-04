Agrigento

Tragedia alle porte di Agrigento, 20enne muore in incidente stradale 

La vittima è Giuseppe Vinti, 20 anni, di Raffadali. L’incidente è avvenuto questa notte sulla strada provinciale 17 in località Montaperto

Pubblicato 13 ore fa
Da Sandro Catanese

Tragedia questa notte alle porte di Agrigento. Un ragazzo di 20 anni – Giuseppe Vinti, originario di Raffadali – è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno le tre del mattino in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto.

Il giovane, di ritorno da una festa insieme ad altri quattro ragazzi, era a bordo dell’auto, quando l’autista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa in un burrone. Ad avere la peggio il giovane ventenne di Raffadali che è morto poco dopo in ospedale per le ferite riportate; per gli altri occupanti solo qualche ferite lieve.

Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, una squadra di Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Joppolo che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Maxi furto in casa di un imprenditore di Favara: rubati 50 mila euro tra rolex, diamanti e gioielli 
Agrigento

Picchia il figlio che gli chiede continuamente soldi, denunciato sessantenne 
Apertura

Litiga con il cognato e gli brucia l’auto, denunciato disoccupato 
Cronaca

Si spara a Ballarò: ferito 49enne
Cronaca

Contrae febbre suina, turista palermitano muore in Nepal
di Sandro Catanese

Tragedia alle porte di Agrigento, 20enne muore in incidente stradale 