Tragedia alle porte di Agrigento, 20enne muore in incidente stradale 

Tragedia questa notte alle porte di Agrigento. Un ragazzo di 20 anni – Giuseppe Vinti, originario di Raffadali – è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno le tre del mattino in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto.

Il giovane, di ritorno da una festa insieme ad altri quattro ragazzi, era a bordo dell’auto, quando l’autista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa in un burrone. Ad avere la peggio il giovane ventenne di Raffadali che è morto poco dopo in ospedale per le ferite riportate; per gli altri occupanti solo qualche ferite lieve.

Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, una squadra di Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Joppolo che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.