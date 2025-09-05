Maxi furto in casa di un imprenditore di Favara: rubati 50 mila euro tra rolex, diamanti e gioielli 

Colpo grosso a Favara. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un giovane imprenditore – nei pressi di via Che Guevara – e rubare un rolex, alcuni diamanti e gioielli in oro.

Il bottino, secondo una prima quantificazione, sarebbe di almeno 50 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario una volta rientrato in casa. I ladri sarebbero entrati nell’abitazione attraverso una finestra.

Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento hanno trovato il posto in cui erano conservati i preziosi. L’imprenditore ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. Difficile pensare che ad agire possa essere stata soltanto una persona.