Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, iniziative ad Agrigento e Favara

La terza domenica del mese di novembre si celebra la “Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada“, giornata dedicata al ricordo delle persone ferite o uccise sulla strada e delle loro famiglie.

Purtroppo, ogni anno gli incidenti stradali colpiscono migliaia di persone, soprattutto giovani, ed è quindi sempre più importante educare la popolazione ad una guida sicura e consapevole e insegnare a tutti norme di comportamento responsabili sia per quando si è sulla strada, sia in caso di incidente.

Ad Agrigento l’associazione vittime della strada ha organizzato due momenti; Domenica 16 Novembre alle ore 09:00 presso la villa Bonfiglio si svolgerà un momento di raccoglimento e posa dei fiori, e poi alle 11 presso la Basilica dell’Immacolata verrà celebrata una messa presieduta da Mons. Alessandro Damiano e accompagnata dal Soprano Fiammetta Bellanca a seguire deposizione della corona di fiori al monumento «Esserci o non esserci basta un attimo» a Porta di Ponte.

In serata i Palazzi Comunali di Agrigento e Favara si illumineranno di Rosso per ricordare il sanque versato sulle strade.

Lunedì 17 Novembre a Favara presso Piazza Pace a partire dalle ore 9 nell’ambito del progetto «ZERO VITTIME» sosterà il Pullman Crash Test di Leonardo Indiveri, Istituzioni e Studenti; poi Giovedì 20 Novembre sempre a Favara presso il teatro comunale San Francesco si svolgerà il convegno «LA SICUREZZA È LA NOSTRA STRADA».