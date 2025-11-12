Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, iniziative ad Agrigento e Favara
Si partirà domenica 16 novembre da Agrigento con una messa e un momento di raccoglimento presso la villa bonfiglio
La terza domenica del mese di novembre si celebra la “Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada“, giornata dedicata al ricordo delle persone ferite o uccise sulla strada e delle loro famiglie.
Purtroppo, ogni anno gli incidenti stradali colpiscono migliaia di persone, soprattutto giovani, ed è quindi sempre più importante educare la popolazione ad una guida sicura e consapevole e insegnare a tutti norme di comportamento responsabili sia per quando si è sulla strada, sia in caso di incidente.
Ad Agrigento l’associazione vittime della strada ha organizzato due momenti; Domenica 16 Novembre alle ore 09:00 presso la villa Bonfiglio si svolgerà un momento di raccoglimento e posa dei fiori, e poi alle 11 presso la Basilica dell’Immacolata verrà celebrata una messa presieduta da Mons. Alessandro Damiano e accompagnata dal Soprano Fiammetta Bellanca a seguire deposizione della corona di fiori al monumento «Esserci o non esserci basta un attimo» a Porta di Ponte.
In serata i Palazzi Comunali di Agrigento e Favara si illumineranno di Rosso per ricordare il sanque versato sulle strade.
Lunedì 17 Novembre a Favara presso Piazza Pace a partire dalle ore 9 nell’ambito del progetto «ZERO VITTIME» sosterà il Pullman Crash Test di Leonardo Indiveri, Istituzioni e Studenti; poi Giovedì 20 Novembre sempre a Favara presso il teatro comunale San Francesco si svolgerà il convegno «LA SICUREZZA È LA NOSTRA STRADA».