Giovane vittima di intossicazione salvato grazie all’antidoto del Servizio Antiveleni dell’Asp di Agrigento

Nuovo intervento a supporto della rete sanitaria regionale da parte del Servizio Antiveleni dell’ASP di Agrigento. Nei giorni scorsi, infatti, la struttura afferente all’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” ha provveduto a fornire con urgenza il farmaco antidotico fomepizolo all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani per il trattamento di un giovane paziente vittima di un’intossicazione accidentale conseguente all’ingestione di un ancorante chimico.

La richiesta, pervenuta nella giornata dell’8 luglio, è stata immediatamente presa in carico dalla dirigente farmacista reperibile per il servizio, Valeria Ciotta, consentendo il rapido invio dell’antidoto, la cui tempestiva somministrazione rappresenta un elemento determinante per l’efficacia del trattamento e per la salvaguardia della vita del paziente.

Il Servizio Antiveleni dell’ASP di Agrigento, incardinato presso la U.O.C. di Farmacia del presidio ospedaliero agrigentino e diretto dal direttore del Dipartimento del Farmaco, Giuseppe Bellavia, con il coordinamento operativo della dottoressa Valeria Pizzimenti, continua a consolidare il proprio ruolo di riferimento per un vasto territorio del Mezzogiorno. Sono infatti sempre più numerose le richieste di antidoti provenienti da strutture sanitarie di altre province e regioni, a conferma dell’affidabilità e dell’efficienza di una rete organizzativa in grado di garantire risposte tempestive anche nelle situazioni di maggiore criticità.

L’episodio conferma ancora una volta il valore strategico del Servizio Antiveleni dell’ASP di Agrigento, impegnato quotidianamente nella gestione delle emergenze tossicologiche e nel supporto alla rete sanitaria nazionale, assicurando la disponibilità e la rapida distribuzione di antidoti essenziali per il trattamento delle intossicazioni da sostanze potenzialmente tossiche in ambito domestico e lavorativo.