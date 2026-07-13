Agrigento, due nuovi appuntamenti con il Festival “Libri in Cortile”

Dopo il successo della serata iniziale, svoltasi al Giardino del Museo Diocesano lo scorso 23 giugno e che ha registrato la presenza di più di centocinquanta persone ad assistere alla presentazione del libro La malinconia del viaggiatore con lo scrittore olandese Jan Brokken, il Festival Libri in Cortile torna a luglio con altri due appuntamenti imperdibili: dapprima venerdì 17 luglio, ore 19.30, con la presentazione del libro “I Maestri di Gibellina” insieme all’autore Davide Camarrone (Sellerio editore – 2026 edizione accresciuta), evento che si terrà al Cortile Zuppardo, nel cuore del Ràbato nei pressi di Via Garibaldi, e poi lunedì 27 luglio, sempre alle 19.30, sulla magnifica scalinata di Salita Cognata in zona Santo Spirito, dove verrà presentato il libro “Ardesia” insieme all’autrice georgiana Ruska Jorjoliani (Italo Svevo Edizioni – 2025).

“Libri in Cortile non è solo un festival letterario, dice il suo Direttore Artistico Roberto Bruccoleri, è un’azione concreta di rigenerazione urbana e spirituale tesa a far riscoprire alla comunità agrigentina e ai turisti la bellezza eterna del nostro centro storico attraverso la letteratura”. Giunto alla sua sesta edizione, il Festival è cresciuto molto negli anni e oggi coinvolge pure musicisti e attori professionisti, oltre alla possibilità di degustare dei piatti ispirati ai sapori culinari sui luoghi delle opere trattate. Una manifestazione nata nel 2021 con l’obiettivo preciso di ridare lustro a uno dei centri storici più belli e meno noti del Mediterraneo, riscoprendone i meandri e gli scorci che hanno dato la linfa narrativa al Premio Nobel Luigi Pirandello nel 1934. Il Festival Libri in Cortile, patrocinato in forma non onerosa dal Comune di Agrigento che lo sostiene concedendo l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e bonificando i Cortili, si riesce a organizzare grazie al supporto di aziende private che credono nella cultura come motore di sviluppo sociale per la comunità di Agrigento”.