Catania

Tamponamento in galleria sulla Palermo-Catania: coinvolte due auto

Il traffico è rallentato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è rallentato, con code, a causa di un incidente avvenuto al km 116,500, all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio comunale di Calascibetta (EN), lungo la carreggiata in direzione Catania. L’incidente ha coinvolto due automobili in un tamponamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

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