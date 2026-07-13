Accoltella connazionale al culmine di una lite, arrestato

Tragedia sfiorata ieri sera ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese. Un uomo di origini albanesi è stato accoltellato da un connazionale al culmine di una lite. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la violenta discussione sarebbe scoppiata dentro un bar e l’aggressore rapidamente sarebbe passato dalle parole ai fatti, colpendo la vittima con un coltello. A bloccarlo sono stati due carabinieri liberi dal servizio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Acireale. La vittima, immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.