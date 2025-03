Gioventù Nazionale dona cibo al canile municipale di Agrigento

Una delegazione di Gioventù Nazionale della città di Agrigento, rappresentata dal coordinatore cittadino Gabriele Navarra, si è recata presso il canile municipale di Agrigento per consegnare cibo per cani raccolto nelle scorse settimane grazie a una campagna solidale.

Alla consegna erano presenti Daniela Ilardi, esponente di partito da sempre impegnata nel sociale, e dal capogruppo di fratelli di Italia del Capoluogo Simone Gramaglia, da tempo attento alle tematiche legate al benessere degli animali e alla lotta al randagismo in città.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato Gabriele Navarra – vogliamo dimostrare concretamente il nostro impegno verso il territorio e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura e della tutela degli animali. Il randagismo è una problematica che merita attenzione e interventi concreti, e il nostro contributo è un piccolo gesto per supportare chi ogni giorno si occupa di questi animali con passione e dedizione.”

Anche il consigliere Simone Gramaglia ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “È fondamentale che la comunità si attivi per aiutare le strutture che si occupano dei cani randagi. La sensibilizzazione e il supporto concreto sono strumenti essenziali per affrontare il problema.”

L’evento si inserisce in un più ampio impegno di Gioventù Nazionale Agrigento nel promuovere iniziative di solidarietà e attenzione per il territorio, con la volontà di continuare a sostenere il benessere degli animali e a collaborare con associazioni e istituzioni per contrastare il fenomeno del randagismo.