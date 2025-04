Giulia e la sua lotta contro il tumore: “All’ospedale di Agrigento cura, sostegno e forza”

“Ho un carcinoma al seno, di reparti ne ho visitato tanti, ma oggi voglio ringraziare quello di oncologia dell’ospedale di Agrigento con il primario Antonio Savarino e la sua equipe fantastica, non solo medici ma amici, fratelli che mi hanno fatto sentire a casa. Ringrazio anche il personale Osa, i tirocinanti, le psicologhe, pronti a dare sostegno a tutti, con la stanzetta dove si fa la chemio che sembra il salotto di casa mia, si ride, si parla, mentre il farmaco scende nelle nostre vene e nessuno pensa al mostro. All’ospedale di Agrigento si trova cura, sostegno, ma anche sorrisi e forza”. Sono queste le parole di Giulia, paziente oncologica del San Giovanni di Dio, che con una lettera inviata alla nostra redazione vuole ringraziare tutto il reparto.

A Giulia le è stato diagnosticato un carcinoma al seno ad ottobre. Oggi è a metà del percorso ma, tra insidie e difficoltà, vuole lanciare un messaggio di speranza: “Facciamo prevenzione ma soprattutto dobbiamo avere fiducia nei nostri medici che non sono diversi dai medici del nord, hanno studiato per aiutare i malati. Ho trovato Chiara, la prima infermiera che ha raccolto il mio sfogo, ringrazio il chirurgo De Marco e la sua equipe che mi ha operato, davvero degli angeli, ringrazio la dottoressa Liuzzo, ringrazio tutti e scusate se dimentico qualcuno ma siete stati tutti preziosi e avete contribuito tutti alla mia serenità per affrontare questo percorso in maniera più dolce”, conclude cosi Giulia augurando una serena Pasqua e una pronta guarigione a tutti i malati.