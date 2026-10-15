Giustizia, tre nuovi uffici di prossimità nell’Agrigentino: ecco dove 

Il Tribunale di Agrigento ha ospitato la sesta conferenza tematica per “Uffici di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini”, voluto dal Ministero della Giustizia (finanziato dal POC al PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020) e realizzato da Regione Siciliana con il supporto di Formez. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati i tre Udp ricadenti nel territorio agrigentino: Campobello di Licata, Racalmuto e Raffadali, i cui sindaci – Vito Terrana, Calogero Bongiorno e Ida Cuffaro – sono intervenuti manifestando la loro soddisfazione per questo servizio. I saluti istituzionali sono stati affidati a Giuseppe Melisenda Giambertoni, Presidente del Tribunale di Agrigento, a Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento, a Giuseppe Pendolino, presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, a Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del Dipartimento famiglia e politiche sociali, Regione Siciliana, a Vincenza Gaziano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Impossibilitata a intervenire Roberta Bardi, dirigente del Ministero della Giustizia, che ha inviato un messaggio. “L’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini assume in Sicilia un valore particolare, considerate le caratteristiche del territorio, la presenza di aree interne e montane e le difficoltà di collegamento che interessano anche le comunità insulari”, ha affermato la Bardi. L’assessore Albano ha confermato l’impegno della Regione su questo progetto: “Vogliamo che ogni cittadino possa accedere al servizio – ha affermato -, specie quando si trova in una situazione di vulnerabilità”. “Stiamo conducendo un tour territoriale e virtuale che sta raccontando il territorio siciliano e che vede Formez impegnato al massimo”, ha invece affermato il presidente Anastasi. “Un aspetto molto importante è vedere la ‘bella comunicazione’ che c’è intorno. Spesso la comunicazione è solo l’output finale di un progetto, un report che racconta cosa è stato fatto, ma all’interno di ‘Uffici di prossimità’ è stata l’elemento incisivo, che ha visto coinvolti tribunali e territori insieme per raccontare un progetto che può cambiare in concreto la vita dei cittadini”. Il dibattito, moderato da Roberto Santi, responsabile dell’ufficio eventi di Formez, ha poi visto lo sviluppo di una parte più tecnica. Sono intervenuti Fulvio Ventura, consulente di Formez, Rosanna Grisafi, dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento, e Angelo Castellano, direttore del settore della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Agrigento.