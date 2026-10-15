Giunta Sodano, Lo Piparo in pole per sostituire Crosta

Sarà un cambio tutto interno a Controcorrente il subentro al dimissionario Giovanni Crosta, che, come noto, ha lasciato la giunta di Michele Sodano nelle scorse settimane dopo la nota polemica sulla sua casa – ora abusiva – di Zingarello. Il primo cittadino fin dall’addio del suo fidatissimo vicesindaco aveva continuato a prendere tempo, in pubblico e in privato, dichiarando però a tutti che la situazione era “work in progress”. Perché si sa un inglesismo salva sempre.

Le indiscrezioni che giungono adesso da Palazzo San Domenico vedono però in prima fila come possibile nuovo assessore un altro soggetto già candidato nelle liste del movimento di La Vardera. Si tratta di Michelangelo Lo Piparo, già commissario di polizia in pensione. Durante la sua carriera ha prestato servizio nelle Questure di Caltanissetta, Cagliari ed Agrigento, occupandosi di criminalità organizzata, partecipando attivamente alla cattura di pericolosi latitanti e concorrendo a delicate indagini sui sequestri di persona. E’ stato responsabile del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura di Agrigento e ha ancora lavorato presso la DIA di Agrigento e la Polfer.

A lui potrebbero andare le deleghe a trasparenza e Polizia locale, anche se, da quanto trapela, il posto di vicesindaco sarà destinato ad un’altra fedelissima di Sodano, cioè l’assessore ai Lavori Pubblici Mariuccia Micciché. A “bocca asciutta”, ma nessuno se ne sta lamentando, gli altri alleati di coalizione.