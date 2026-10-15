Agrigento

Una città più “green”, ecco gli appuntamenti del progetto “Naturalmente Agrigento”

Gli appuntamenti di ottobre: passeggiate nella natura, laboratori d’immagine, percorsi nella Storia alla ricerca della città antica che molto ha ancora da dire

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Il progetto Naturalmente Agrigento sembra aver già imboccato la strada giusta: tra passeggiate nel verde, dialoghi con il territorio, trekking e laboratori per bambini, ci si muove nel tentativo di “formare” una comunità consapevole della bellezza dei luoghi, ma responsabile della loro conservazione. Dopo i primi appuntamenti seguiti al Naturalmente Agrigento Slow & Green Festival, si continua: pensando ai turisti, certo, ma soprattutto ai cittadini. È online già da un mese naturalmenteagrigento.it dove consultare il programma; ed è disponibile gratuitamente AgreenGento, l’app in quattro lingue che accompagna alla scoperta del territorio: una mappa-verde interattiva realizzata da ODDAgency che si srotola attraverso sette itinerari e undici punti di interesse, toccando natura, prodotti e sapori.

Eccoci al programma di appuntamenti gratuiti sul territorio: la prossima data sarà domenica (18 ottobre) alle 9.30 con un’altra delle amatissime passeggiate condotte dallo storico e divulgatore Beniamino Biondi che stavolta, partendo da Porta di Ponte, cercherà le tracce di un’Agrigento invisibile, nei luoghi meno conosciuti della città: vicoli, cortili, palazzi, chiese, scorci e testimonianze della Girgenti di ieri. Sabato 24 ottobre alle 9 ci si ritroverà al Museo archeologico Pietro Griffo per un percorso affascinante costruito da Archeo Trekking Tour che si srotolerà tra archeologia, natura e paesaggio, attraverso il Foro Romano, Porta VII, il Vallone delle Cavoline e, seguendo il fiume Hypsas, eccoci al Tempio di Vulcano, Poggio Meta, fino al Ginnasio. Camminando lentamente, racconterà i luoghi la guida Marco Falzone (posti limitati – prenotazioni 350.5054261). La domenica successiva (25 ottobre) si cambierà prospettiva: i visitatori saranno invitati infatti a guardare in alto, cercando cornicioni, balconcini, panni stesi, scorci di cielo incorniciati da vicoli stretti, giochi di luce sui tetti. Si parte alle 17 da Porta di Ponte per Guardo il cielo, esperienza d’indagine visiva urbana attraverso foto e video (che potrebbero finire sul web). Si chiude sabato (31 ottobre): alle 9 un viaggio affascinante in uno dei luoghi meno conosciuti della provincia: Ponte Maddalusa, il porto dell’antica Akragas, sulle tracce della città greca, crocevia di commerci, rotte, dialoghi nel Mediterraneo, cammini nella Storia. A cura di Archeo Trekking Tour (posti limitati – prenotazioni 350.5054261).

Il progetto di valorizzazione turistica Naturalmente Agrigento è promosso dal Comune di Agrigento con Coopculture che lo sta realizzando conODDAgency, declinato sul territorio dalla Pro Loco Agrigento, con partner ArcheoTrekking Tour Visit Agrigento: accompagnerà i visitatori fino a dicembre attraverso trenta appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale della città. 

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