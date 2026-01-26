Grande partecipazione per la “Scuola di Formazione per Consiglieri comunali” di Controcorrente
Il percorso si concluderà domani, martedì 27 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, con l’ingresso in Consiglio comunale di Agrigento e la consegna degli attestati di partecipazione.
Nel weekend appena trascorso si è svolto, al Dioscuri Bay Palace di Agrigento, la “Scuola di Formazione per Consiglieri Comunali” di Controcorrente. Ai lavori, che hanno visto grande affluenza da parte dei cittadini, sono stati affrontati i temi del ruolo e delle funzioni del Consiglio comunale, del bilancio, della trasparenza amministrativa, dell’accesso agli atti e dei conflitti di interesse. Sono intervenuti l’On. Carmelo Miceli, Consigliere comunale di Palermo, e gli avvocati Giovanni Crosta e Giuseppe Danile, e Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica e tra i più giovani amministratori locali in Sicilia.
“In una fase in cui il dibattito pubblico è spesso ridotto a contrapposizioni sterili, la Scuola di formazione per consiglieri comunali prova a rimettere al centro una parola fuori moda ma decisiva: competenza. Perché amministrare una città non è un atto simbolico, ma una responsabilità che richiede studio, consapevolezza e rispetto delle istituzioni“, si legge in una nota di Controcorrente Agrigento.
Il percorso si concluderà domani, martedì 27 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, con l’ingresso in Consiglio comunale di Agrigento e la consegna degli attestati di partecipazione.