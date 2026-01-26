Grande partecipazione per la “Scuola di Formazione per Consiglieri comunali” di Controcorrente





Nel weekend appena trascorso si è svolto, al Dioscuri Bay Palace di Agrigento, la “Scuola di Formazione per Consiglieri Comunali” di Controcorrente. Ai lavori, che hanno visto grande affluenza da parte dei cittadini, sono stati affrontati i temi del ruolo e delle funzioni del Consiglio comunale, del bilancio, della trasparenza amministrativa, dell’accesso agli atti e dei conflitti di interesse. Sono intervenuti l’On. Carmelo Miceli, Consigliere comunale di Palermo, e gli avvocati Giovanni Crosta e Giuseppe Danile, e Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica e tra i più giovani amministratori locali in Sicilia.

“In una fase in cui il dibattito pubblico è spesso ridotto a contrapposizioni sterili, la Scuola di formazione per consiglieri comunali prova a rimettere al centro una parola fuori moda ma decisiva: competenza. Perché amministrare una città non è un atto simbolico, ma una responsabilità che richiede studio, consapevolezza e rispetto delle istituzioni“, si legge in una nota di Controcorrente Agrigento.

Il percorso si concluderà domani, martedì 27 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, con l’ingresso in Consiglio comunale di Agrigento e la consegna degli attestati di partecipazione.