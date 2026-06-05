Siculiana

Siculiana, a lavoro la nuova giunta Zambito

Insieme al sindaco Zmbito ci sono Mariachiara Mulè (Vicesindaco), Angela Indelicato, Antonino Vaccarella e Federica Dimora

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi si apre ufficialmente un nuovo, importante capitolo per la comunità di Siculiana. Con il giuramento della nuova Giunta Comunale, la squadra che affiancherà il sindaco Peppe Zambito è pronta a mettersi al lavoro: Mariachiara Mulè (Vicesindaco), Angela Indelicato, Antonino Vaccarella e Federica Dimora.

“Siamo profondamente consapevoli del grande consenso ricevuto, un risultato straordinario che si traduce, per tutti noi, in una grandissima responsabilità: quella di onorare, giorno dopo giorno e con i fatti, la fiducia che i cittadini ci hanno confermato. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono, con la passione di sempre e con un entusiasmo ancora più forte. Auguro a tutta la Giunta un buon lavoro. Davanti a noi abbiamo cinque anni di impegno concreto, serietà e cura del bene comune”, ha dichiarato il primo cittadino rieletto alla guida della città degli sposi.

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