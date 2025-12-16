Tavolo tecnico in Regione per la Palermo-Sciacca: incidenti per colpa degli automobilisti

Si è tenuto oggi, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, un tavolo tecnico promosso dalla Regione Siciliana per analizzare gli incidenti verificatisi lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”. All’incontro, convocato dall’Assessore Alessandro Aricò, hanno partecipato Anas, le Forze dell’Ordine, le Prefetture di Palermo-Trapani-Agrigento. Durante la riunione sono stati esaminati, uno per uno attraverso report dettagliati, tutti i 45 incidenti registrati da gennaio 2025 a novembre. L’analisi tecnica coordinata dalla Regione Siciliana ha evidenziato che l’infrastruttura non presenta criticità: il tracciato è stato oggetto di periodiche e regolari manutenzioni. La causa principale degli incidenti è risultata essere il mancato rispetto del Codice della Strada. Il fattore umano – alta velocità, sorpassi azzardati, distrazione alla guida – rappresenta il motivo scatenante della totalità degli incidenti.

La Regione Siciliana, attraverso il coordinamento dell’Assessorato alle Infrastrutture, ha stabilito l’adozione di sistemi di controllo di ultima generazione. “La Regione Siciliana ha messo in campo un metodo operativo mai realizzato prima – ha dichiarato l’Assessore Alessandro Aricò – riunendo attorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali e operativi in grado di contribuire fattivamente alla soluzione del problema: Forze dell’Ordine, Prefetture, Anas e ogni ente competente. Non ci siamo limitati all’analisi del fenomeno, ma abbiamo individuato soluzioni concrete e immediatamente operabili. Questo approccio integrato e collaborativo, promosso e coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture, rappresenta un modello di governance che intendiamo replicare per affrontare ogni criticità del territorio. La sicurezza dei cittadini siciliani è la nostra priorità assoluta e la affrontiamo con determinazione, competenza e azione immediata”.