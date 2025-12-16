Licata

Auto in fiamme a Licata, conducente illeso

L'uomo è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Un’automobile è andata in fiamme mentre circolava in via Gela a Licata. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, stava guidando la sua auto quando ha notato del fumo uscire dal cofano. Ha immediatamente accostato al lato della strada e spento il motore, riuscendo a uscire dal veicolo prima che le fiamme si propagassero.

Lanciato l’allarme sul luogo in una manciata di minuti sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Da accertare le cause che hanno generato il rogo della vettura.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Licata

Auto in fiamme a Licata, conducente illeso
di Giuseppe Castaldo

Mazzette in ospedale e ricatti per restituire le salme: “La prossima volta esce dopo tre giorni..”
Lampedusa

La Fiamma Olimpica a Lampedusa, Mannino: “Simbolo di pace, unità e futuro”
Agrigento

Tavolo tecnico in Regione per la Palermo-Sciacca: incidenti per colpa degli automobilisti
di Giuseppe Castaldo

Mafia, revocata confisca beni ai fratelli Valenti di Favara
di Giuseppe Castaldo

“Traffico di droga gestito con i cellulari dal carcere di Agrigento”, 24 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv