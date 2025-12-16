Auto in fiamme a Licata, conducente illeso

Un’automobile è andata in fiamme mentre circolava in via Gela a Licata. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, stava guidando la sua auto quando ha notato del fumo uscire dal cofano. Ha immediatamente accostato al lato della strada e spento il motore, riuscendo a uscire dal veicolo prima che le fiamme si propagassero.

Lanciato l’allarme sul luogo in una manciata di minuti sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Da accertare le cause che hanno generato il rogo della vettura.