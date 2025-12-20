Agrigento

I canti delle novene nel reparto di radioterapia di Agrigento, Bono: “la musica dà ristoro all’anima”

I canti sono stati eseguiti dal gruppo "Isola Sonora"

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Proseguono le iniziative di Natale all’interno dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I canti delle novene ieri hanno invaso il Reparto di Radioterapia. Un piccolo segnale di vicinanza in musica ai pazienti ed al personale sanitario da parte del gruppo Isola Sonora con Renato Volpe, Totò Sardo Viscuglia, Gaetano Scimè e Carmelo Brucculeri

“Grazie a “ Isola Sonora” per questo momento di intrattenimento nella sala di attesa della nostra UOC di Radioterapia. La potenza della musica che abbatte le barriere e dona ristoro all’anima di chi si cura e di chi si prende cura”, ha dichiarato il primario del reparto di radioterapia, Michele Bono.

