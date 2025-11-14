I medici di famiglia attori protagonisti della campagna di prevenzione oncologica

“Siamo ben lieti di apprendere della collaborazione siglata tra l’Asp di Agrigento e la Fimmg che si pone l’obiettivo di implementare l’adesione alla campagna di prevenzione oncologica. E chi può farlo meglio del medico di famiglia?”.

Con queste parole Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, nel rinnovare l’invito alla popolazione target a sottoporsi agli screening gratuiti organizzati ogni sabato dall’Asp in diverse strutture sanitarie del territorio, commenta la sinergia tra l’Azienda sanitaria e la Federazione italiana medici di Medicina generale, in grado di apportare un significativo contributo nella “Tripla prevenzione oncologica stabile” promossa dall’Asp che, fino al 20 dicembre prossimo, mette a disposizione dei cittadini le strutture sanitarie affinché possano eseguire, gratuitamente e senza bisogno di prescrizione medica, gli screening per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

“Ritengo che affidare ai medici di famiglia la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, quindi per la diagnosi precoce del tumore del colon retto – prosegue il presidente Pitruzzella – sia la naturale soluzione affinché aumenti l’adesione alla campagna di prevenzione offrendo la possibilità di diagnosticare precocemente il tumore. Il medico di medicina generale ha con il cittadino un rapporto di fiducia e può raggiungere, come nessun altro riesce a fare, i propri pazienti anche utilizzando il database e rintracciando i soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni invitandoli direttamente a ritirare il kit e sottoporsi agli screening oncologici”.

Intanto, è alle porte il quarto sabato dedicato alla prevenzione che è, e rimane, il “salvavita” per eccellenza.