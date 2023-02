I piccoli della scuola Montalcini alla scoperta delle tradizioni e del patrimonio agrigentino

Alcune classi dell’Istituto Comprensivo Statale “ Rita levi Montalcini” diretto dal Dirigente Luigi Costanza, accompagnati da docenti e genitori, hanno effettuato una visita di istruzione alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento per concludere il progetto finalizzato alla Sagra del Mandorlo in Fiore, edizione 2023. Si tratta del progetto “ Tradizione, Territorio, Folklore “ per far conoscere i luoghi della città ed apprezzare gli spazi del Palazzo della Provincia, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I Bambini delle classi elementari hanno partecipato ad un tour alla scoperta dei luoghi dell’Ente, iniziativa che ha trovato l’accoglimento del Commissario straordinario Raffaele Sanzo.Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale, l’Aula Consiliare sono state le tappe della visita dei piccoli accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato, con semplicità, i luoghi, oggetto della visita.Particolare interesse i bambini hanno mostrato per la Biblioteca Provinciale che raccoglie circa 6000 volumi, per gli affreschi della Scala Reale e per alcuni video sul rispetto delle regole e diritti civili proiettati dentro l’Aula Consiliare. All’interno dell’Aula Consiliare “ Luigi Giglia” i bambini, hanno ascoltato le informazioni dei funzionari dell’Ente partecipando alla discussione con domande e curiosità.I Bambini hanno visitato, successivamente, l’Officina delle Tradizioni Popolari, per completare il progetto didattico, iniziato all’inizio dell’anno scolastico e fnalizzato alle tradizioni della città di Agrigento ed alla Sagra del Mandorlo in Fiore, Edizione 2023.