“I Venerdì Jazz al Palacongressi”: 7 appuntamenti gratuiti con la grande musica italiana e internazionale

Prende il via la stagione 2026 de “I Venerdì Jazz al Palacongressi”. La rassegna, voluta dal Parco archeologico della Valle dei Templi con la direzione artistica di Carmelo Salemi, sarà ospitata dalla Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento. Le esibizioni prenderanno il via alle 19.30, con ingresso libero. Il percorso musicale prenderà il via il 9 ottobre con il Giuseppe Guarrella Niwas Quartet, una formazione guidata dal contrabbassista siciliano Giuseppe Guarrella, figura di rilievo nel panorama dell’avant-garde jazz italiano con oltre trent’anni di attività e numerose collaborazioni discografiche e concertistiche.

Il quartetto, completato con Gianpiero Fronte, sax – Salvo Scucces, vibrafono – Emanuele Primavera, batteria, propone un repertorio capace di coinvolgere l’ascoltatore tanto nell’aspetto intellettuale quanto in quello sensoriale, confermando la maturità artistica del gruppo e la capacità di reinventare il linguaggio jazzistico nel presente. Si prosegue il 24 ottobre con il Giorgia Meli Quartet, che vedrà sul palco Giorgia Meli alla voce, Aki Spadaro al pianoforte, Marco Grillo al basso e Manfredi Crocivera alla batteria. Il mese si chiuderà il 30 ottobre con il Jordan Corda Trio, guidato dal vibrafonista Jordan Corda affiancato da Carmelo Venuto al contrabbasso ed Emanuele Primavera alla batteria.

Il mese di novembre si aprirà il 6 con il Paul Marinaro Quartet, che schiera Paul Marinaro alla voce, Giovanni Conte al pianoforte, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Il 13 novembre sarà la volta del Paolo Passalacqua Trio, con Paolo Passalacqua al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria. La stagione si avvierà alla conclusione a dicembre con due finali d’eccezione: il 4 dicembre suonerà l’Orazio Maugeri Quartet, composto da Orazio Maugeri al sax, Sergio Munafò alla chitarra, Angelo Cultreri all’organo Hammond e Paolo Vicari alla batteria. Infine, l’11 dicembre chiuderà la rassegna l’Umberto Porcaro Trio, formato da Umberto Porcaro a voce e chitarra, Claudio Trapani alle tastiere e Federico Chisesi alla batteria.