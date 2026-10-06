Agrigento

Il boschetto di San Leone tra bivacchi e rifiuti, i residenti: “più pulizia ma anche sicurezza”

Il boschetto di San Leone è stato trasformato in una parte come spazio per bivaccare durante le ore notturne

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Una vecchia poltrona, un lungo asse di legno utilizzato come panca o piano d’appoggio, altre sedie da ufficio e poi rifiuti, materiali abbandonati, bottiglie, oggetti di vario genere e sporcizia, disseminati tra le foglie secche e la sabbia. Questa è la fotografia scattata da alcuni cittadini a pochi passi dal mare di San Leone. Il boschetto da aria naturale viene utilizzato come spazio per bivaccare durante la notte, dove alcune persone hanno trovato riparo e trascorso del tempo, lasciando poi sul posto ciò che non hanno portato via. Indignazione da parte dei residenti che chiedono all’Amministrazione comunale più controllo e sicurezza in quell’area e soprattutto chiedono pulizia e decoro.

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