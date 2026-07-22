Il caso Maddalusa all’Ars, Controcorrente: “competenza esclusiva della Regione”

Stamattina su iniziativa del gruppo parlamentare Controcorrente, il caso Maddalusa è arrivato alla commissione competente al Parlamento siciliano. All’interno della commissione, alla presenza del governo regionale dei deputati di maggioranza e opposizione, e del sindaco, si è fatta finalmente chiarezza ed “oggi siamo in grado di fare un’operazione verità. Il comune ha fatto tutto quello che poteva fare in ordine all’emergenza sanitaria, istituendo grazie all’aiuto della protezione civile, il Coc (Centro operativo comunale) e già stamattina sono partite autobotti per dare acqua ai bisognosi e fragili. Un altro dato che è emerso è che Maddalusa rientra all’interno del parco archeologico, e che quindi, solo ed esclusivamente la regione siciliana ha competenza di qualsivoglia iniziativa in attuazione di una legge regionale che parla chiaro. È impensabile, quindi, affermare che il sindaco può agire, non si capisce come, all’interno di un perimetro cui la competenza è in capo alla Regione Sicilia. L’incontro è terminato con la richiesta di acquisizione da parte della commissione della documentazione prodotta da Michele Mallia, rappresentante degli abitanti di Maddalusa. Restiamo in attesa delle determinazioni che prenderà il governo regionale”. Si legge nella nota prodotta dal gruppo Controcorrente.