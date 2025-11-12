Agrigento

Il Comando di Agrigento accoglie 25 nuovi carabinieri destinati ai reparti della provincia

L’arrivo dei nuovi Carabinieri consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio a beneficio della sicurezza dei cittadini

Pubblicato 4 secondi fa
Da Redazione

Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, ha ricevuto 25 Carabinieri recentemente assegnati ai reparti del territorio agrigentino, al termine del periodo formativo presso le Scuole Allievi dell’Arma. Il Comandante, nel dare ufficialmente il benvenuto ai nuovi giunti, ha rivolto loro gli auguri per un proficuo lavoro, ribadendo l’importanza della costante vicinanza ai cittadini e del quotidiano impegno a tutela della collettività.

I militari, destinati a potenziare i presìdi territoriali e a garantire un più efficace controllo del territorio, saranno così ripartiti: 3 al Reparto Territoriale di Sciacca, 8 alla Compagnia di Agrigento, 5 alla Compagnia di Cammarata, 2 alla Compagnia di Canicattì e 7 alla Compagnia di Licata. L’arrivo dei nuovi Carabinieri consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio, in particolare nei centri urbani e nelle aree rurali della provincia, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della prossimità ai bisogni delle comunità locali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Il Comando di Agrigento accoglie 25 nuovi carabinieri destinati ai reparti della provincia
Cultura

“Custode dell’Ambiente”, al via la prima edizione del premio dedicato a chi salvaguardia il territorio
Trapani

Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri: sanzioni per 61mila euro
Cultura

“Libri per Natale”: sette appuntamenti tra gialli, saghe, memori e ricette
Cultura

Presentata la quarta edizione del premio “Dona Maiora”
Palermo

Chiama i carabinieri e dice di avere accoltellato l’ex fidanzata e di volerle dare fuoco, arrestato