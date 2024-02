“Il Giorno del Ricordo”, convegno all’I.I.S. Fermi in sinergia con la Fidapa 

Ricordare le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra per tramandarne la memoria e comprenderne criticamente le motivazioni profonde. Questo l’obiettivo del convegno “Il Giorno del Ricordo” organizzato dall’I.I.S. Fermi di Aragona in collaborazione con la FIDAPA, guidata dalla presidente Cettina Sala.

Relatori del congresso sono stati Francesco Pira, professore associato in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università di Messina, il professore Angelo Natalello, storico ed ex insegnante, e Carmelina Guarneri, referente distrettuale Diritti umani della FIDAPA, dinnanzi ad una platea di alunni delle classi 3A SS, 5A SS e 4A IT che hanno mostrato un profondo interesse per la tematica del convegno che ricade a vent’anni dalla istituzione del Giorno del Ricordo come ricorrenza civile, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004.

“La nostra scuola sente fortemente – ha sottolineato la dirigente scolastica dell’IIS Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – il dovere di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero. Ricordare significa tramandare ai posteri la memoria – ha proseguito la dirigente scolastica – ma anche, e soprattutto, permettere ai nostri ragazzi di comprendere, con senso critico, le vicende che hanno condotto al tragico esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”.