Il Gruppo Folk Città di Agrigento si appresta a celebrare 50 anni di attività e vola in Thailandia

A partire da oggi e per 10 giorni il Gruppo Folk Città di Agrigento sarà presente al Festival Internazionale del Folklore della Thailandia e Cambogia. Questa tournee rappresenta, per il Gruppo Folk agrigentino, l’appuntamento clou di un anno ricco di impegni artistici in Italia e all’estero.

Intanto il Gruppo, diretto con la passione di sempre da Riccardo Cacicia, dalla moglie Letizia Sferrazza e dal figlio Luca, si appresta a festeggiare i primi 50 anni di vita mettendo in cantiere una serie di eventi celebrativi che ricorderanno quel mese di febbraio del 1975 quando alcuni amici, appassionati di musica e tradizioni popolari, decidono di costituire il Gruppo Città di Agrigento.

Da allora il Gruppo ha partecipato ai più prestigiosi Festival Internazionali del Folklore in tutti e cinque i continenti, riscuotendo attestazioni di simpatia e riconoscimenti per la qualità delle esibizioni.

Tutte occasioni nelle quali il Gruppo si è confermato credibile ambasciatore delle tradizioni popolari agrigentine nel mondo.