Il Lions Club Agrigento Host adotta un’aiuola e la dedica alla memoria  dei migranti morti in mare

In occasione del 66º anniversario dalla fondazione del Club, il Lions Club Agrigento Host – presieduto dalla Dott.ssa Egla Tornambè Corallo – ha inaugurato l’aiuola di Piazza Cavour, affidata dal Comune di Agrigento al Club, dedicata alla memoria di tutti i migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere un futuro di speranza.

La targa apposta sull’aiuola reca la toccante frase: “Per tutti i migranti e per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, alla ricerca di un futuro di speranza.”

Nel corso della cerimonia, la Presidente Egla Tornambè Corallo ha dichiarato: «Questo spazio, non è un mero contenitore di vede, ma rappresenta quel servizio lionistico che non è soltanto azione concreta, ma anche testimonianza silenziosa e profonda dei valori universali che ci guidano: la dignità della persona, la memoria, la solidarietà verso chi affronta il mare con la sola speranza di una vita migliore. Questo luogo vuole essere un segno di rispetto e di vicinanza verso coloro che non sono mai riusciti a raggiungere la riva, ma che hanno lasciato un’impronta di umanità che non possiamo e non dobbiamo dimenticare.»

Alla cerimonia ha preso parte una numerosa rappresentanza di soci, a conferma del forte spirito di appartenenza e del significato etico dell’iniziativa.

Erano inoltre presenti: il Vice Prefetto, il Dott. Giuseppe Lo Cascio, in rappresentanza della Prefettura di Agrigento; un ufficiale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle con un marinaio in rappresentanza della stessa; la Presidente della X Circoscrizione, Mariella Antinoro; il Presidente della Zona 26, Giuseppe Arnone; la Vice Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Marta Castelli;la Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Antonella Morreale e il Presidente del Circolo Empedocleo di Agrigento,il Dott. Giuseppe Adamo.

Il momento commemorativo è stato impreziosito dall’intensa interpretazione della socia Lina Gueli, accompagnata al violino dal Maestro Alessandro Vassallo, che ha recitato la poesia di Sergio Guttilla “Se Fosse Tuo Figlio”, suscitando profonda emozione tra i presenti.

Con questo gesto, il Lions Club Agrigento Host rinnova la propria missione di servizio e il proprio impegno nella tutela della dignità umana, scegliendo la memoria come forma di rispetto e come ponte di umanità.