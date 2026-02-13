Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento

Torna l’allerta gialla per la Sicilia e la provincia di Agrigento. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla. Previste per domani: venti da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, comunica che “per nella giornata di domani non sarà consentito l’accesso al Cimitero comunale e alla Villetta Comunale Cimino. Sono al momento in corso interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle alberature. Già nelle scorse settimane un agronomo ha visionato, in via generale, la situazione degli alberi nel nostro territorio; a breve il Responsabile dell’Area tecnica sottoscriverà la convenzione con il professionista e subito dopo si procederà all’eliminazione degli alberi “formalmente” riconosciuti pericolosi e alla messa in sicurezza di tutti gli altri”.