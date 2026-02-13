Agrigento

Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento

Cimitero e ville chiuse a Grotte

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Torna l’allerta gialla per la Sicilia e la provincia di Agrigento. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla. Previste per domani: venti da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, comunica che “per nella giornata di domani non sarà consentito l’accesso al Cimitero comunale e alla Villetta Comunale Cimino. Sono al momento in corso interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle alberature. Già nelle scorse settimane un agronomo ha visionato, in via generale, la situazione degli alberi nel nostro territorio; a breve il Responsabile dell’Area tecnica sottoscriverà la convenzione con il professionista e subito dopo si procederà all’eliminazione degli alberi “formalmente” riconosciuti pericolosi e alla messa in sicurezza di tutti gli altri”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Strada degli Scrittori, dal 19 al 26 febbraio chiusa rampa svincolo Serradifalco
Siracusa

Estorce 400 mila euro in dieci anni al vicino di casa, arrestato
Giudiziaria

Corruzione, assolta l’ex direttrice della fondazione “Federico II” Patrizia Monterosso
Caltanissetta

La frana di Niscemi, l’allarme del procuratore Vella: “A rischio la strada provinciale 11”
di Giuseppe Castaldo

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 
Agrigento

Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv