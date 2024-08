Il maltempo torna nell’agrigentino, Cammarata nel fango: alberi e tralicci cadono a San Leone

Il primo maltempo di fine estate si abbatte anche in provincia di Agrigento. Tuoni, fulmini e pioggia battente stanno causando non pochi disagi in diverse città del territorio dal capoluogo ai paesi della montagna. La situazione più critica si sta registrando a Cammarata dove una fitta pioggia ha causato problemi alla viabilità. La strada per Tumarrano risulta bloccata, come dichiarato dal primo cittadini Giuseppe Mangiapane, nei pressi del centro commerciale La Fornace. Nelle scorse ore si sono registrati disagi anche sulla Castronovo-Cammarata e sulla Cammarata-Mussomeli, in contrada Soria.

AGRIGENTO

Anche ad Agrigento si sono verificati alcuni disagi legati al maltempo. Nel quartiere di San Leone il forte vento ha sradicato un albero lungo il viale delle Dune, all’altezza del chiosco Oceanomare. L’albero è crollato su due scooter e una motocicletta parcheggiati in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. All’altezza del chiosco Borgo Santulì, invece, è caduto sulla carreggiata un traliccio dell’elettricità.

FRANA SULLA PALERMO-SCIACCA

A causa della forte pioggia si è verificata una frana che ha bloccato la strada statale “Palermo-Sciacca” nella zona del chilometro 43 in territorio di Monreale (Palermo). Stanno intervenendo i vigili del fuoco e le squadre Anas per ripulire la strada e riaprire il transito. Allagamenti anche a Belmonte Mezzagno dove le strade sono state trasformati in fiumi. Tombini saltati e allagamenti anche sulla strada Statale 113 nella zona tra Ficarazzi e Villabate. Disagi anche a Bagheria dove la forte pioggia ha scoperchiato diversi tombini.