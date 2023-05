Il maxi incendio in via Manzoni, aperta inchiesta

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul maxi incendio che due sere fa ha devastato un’officina e danneggiato un palazzo in via Manzoni, nel centro della città. Bisognerà attendere i rilievi per fare piena luce sulla natura del rogo. Non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Le fiamme sono partite da un garage adibito ad officina che, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe neanche in regola. All’interno del box pneumatici, pezzi di ricambio e anche due bombole.

La deflagrazione di una di queste avrebbe innescato l’incendio. Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco del Comando provinciale e, nonostante fortunatamente non si siano registrati feriti, è stato necessario evacuare i residenti della zona. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza che insistono nel quartiere.