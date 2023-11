Il Paladino d’Oro diventa un caso, teatro vuoto e poca pubblicità: ecco com’è andata (VIDEO)

Al teatro Pirandello dal 20 al 26 novembre è in programma la 43º esima edizione del Paladino d’oro Sportfilmfestival. La settimana del cinema sportiva è stata inaugurata ieri mattina con la presenza di alcune scuole, del sindaco Miccichè e degli organizzatori della kermesse. Durante la settimana sono in programma delle proiezioni dei film finalisti. Lo “scandalo” parte da alcune foto pubblicate sui social che ritraevano nella serata di ieri un teatro deserto. Questa mattina ci siamo recati al teatro, e abbiamo ritrovato la stessa identica situazione, e abbiamo chiesto delucidazioni in merito.

“Non c’è nessun cambio di programma. Le proiezioni sono solo per i registi e la giuria che è impegnata a decretare il film finalista, nella sera di ieri, la poca presenza del pubblico per via della partita, ma comunque sia le proiezioni sono previste per venerdi e sabato, anche in presenza delle scuole”, dichiara il responsabile della comunicazione Roberto Oddo.Festival che è stato presentato nei giorni scorsi a Palermo alla Regione Siciliana, costato in totale 35 mila euro, di questi 25 mila usciti dal Comune di Agrigento e 10 mila dall’ assessorato regionale della cultura. Sempre da programma, ribadiamo dal programma stampato e divulgato all’interno del Teatro, il festival si concluderà con due cerimonie, il 24 novembre con la consegna dei “Paladini Exellence” e il 25 novembre con l’assegnazione delle statuette ai film di cinema sportivo vincitori della 43a edizione del festival.

“Noi amiamo Agrigento e abbiamo scelto di portare questo festival qui perché Agrigento merita questo e merita che il nome faccia il giro a livello internazionale, e il festival è una buona occasione”, dichiara il direttore artistico Alberto Re. Altri dettagli al video.