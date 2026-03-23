Agrigento

Il questore agrigentino Giuseppe Peritore nominato commendatore della Repubblica 

Giuseppe Felice Peritore, di Agrigento, 62 anni, è attualmente questore di Trapani

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di commendatore per merito della Repubblica al questore Giuseppe Felice Peritore. Originario di Agrigento, 62 anni, è attualmente questore di Trapani. Peritore, nel corso della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi legando la sua professione al territorio agrigentino (e non solo).

In polizia dal 1988 è stato assegnato alla Questura di Bergamo, dal 1990 al 2014 ha prestato servizio alla Questura di Palermo e dall’agosto 2014 fino al giugno 2020 è stato vicario del questore di Agrigento. Poi la nomina a questore di Imperia prima di tornare nuovamente in Sicilia alla guida della questura di Trapani. 

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