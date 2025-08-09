Catania

Brucia centro stoccaggio rifiuti, diverse squadre di Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento

L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto.

Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale per spegnere un vasto incendio che si e’ sviluppato nella mattinata di oggi all’interno di una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale di Catania. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto.

Sono impegnate squadre provenienti dalla Centrale di Catania dal Distaccamento cittadino Sud, da Paterno’, Linguaglossa piu’ numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche la polizia di Stato, i sanitari del 118 e la forestale. La spessa coltre di fumo e’ visibile da diverse parti della citta’. Richiesto anche l’intervento dell’Arpa per il monitoraggio ambientale.

