Agrigento

Il vino incontra la bellezza e la magia al Giardino della Kolymbethra

Tra gli agrumeti, al tramonto, si è svolta la prima edizione di "Fuori Cantina"

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



Calici sotto le stelle, degustazioni di prodotti del territorio, osservazioni astronomiche, musica emozionale all’alba. Sono alcuni degli appuntamenti che animano l’estate nel Giardino della Kolymbethra, dove natura, cultura ed enogastronomia si incontrano in un ricco calendario di eventi.

Tra gli agrumeti, al tramonto, si è svolta la prima edizione di “Fuori Cantina” con Murgo, cantina pioniera dell’Etna che nel 1989 ha prodotto il primo spumante Metodo Classico da uve Nerello Mascalese. Due lunghe tavolate hanno accolto turisti e residenti, riuniti in un’atmosfera di autentica convivialità. Un’occasione per degustare i vini del territorio e le eccellenze gastronomiche locali, ma anche per condividere esperienze e riscoprire il valore dello stare insieme in uno dei luoghi più suggestivi della Valle dei Templi.

A conclusione della serata, la direttrice del Giardino della Kolymbethra, Federica Salvo, ha guidato gli ospiti in una suggestiva passeggiata notturna fino alle Case Montane, offrendo un punto di vista inedito sul giardino e sul suo patrimonio storico e naturalistico. Un evento che ha coniugato sapori, tradizioni e bellezza paesaggistica, confermando il Giardino della Kolymbethra come uno dei protagonisti dell’estate agrigentina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Porto Empedocle, imprenditore morto in incidente stradale 
Agrigento

Scontro tra auto nei pressi di Zingarello, quattro feriti in ospedale 
Apertura

Papa Leone XIV saluta i lampedusani: “O’scià, non lasciamoci vincere dalla paura”
Apertura

Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 
Agrigento

Parte la bonifica delle discariche abusive, Sodano: “Adesso linea dura contro chi inquina”
banner italpress istituzionale banner italpress tv