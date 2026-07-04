Il vino incontra la bellezza e la magia al Giardino della Kolymbethra





Calici sotto le stelle, degustazioni di prodotti del territorio, osservazioni astronomiche, musica emozionale all’alba. Sono alcuni degli appuntamenti che animano l’estate nel Giardino della Kolymbethra, dove natura, cultura ed enogastronomia si incontrano in un ricco calendario di eventi.

Tra gli agrumeti, al tramonto, si è svolta la prima edizione di “Fuori Cantina” con Murgo, cantina pioniera dell’Etna che nel 1989 ha prodotto il primo spumante Metodo Classico da uve Nerello Mascalese. Due lunghe tavolate hanno accolto turisti e residenti, riuniti in un’atmosfera di autentica convivialità. Un’occasione per degustare i vini del territorio e le eccellenze gastronomiche locali, ma anche per condividere esperienze e riscoprire il valore dello stare insieme in uno dei luoghi più suggestivi della Valle dei Templi.

A conclusione della serata, la direttrice del Giardino della Kolymbethra, Federica Salvo, ha guidato gli ospiti in una suggestiva passeggiata notturna fino alle Case Montane, offrendo un punto di vista inedito sul giardino e sul suo patrimonio storico e naturalistico. Un evento che ha coniugato sapori, tradizioni e bellezza paesaggistica, confermando il Giardino della Kolymbethra come uno dei protagonisti dell’estate agrigentina.