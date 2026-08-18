Favara, rifiuti abbandonati nel centro storico: la pioggia li trascina per strada

Nel centro storico di Favara si presenta oggi uno scenario tutt’altro che decoroso. Numerosi sacchi di rifiuti sono stati abbandonati lungo le strade, trasformando alcune vie del cuore della città in una vera e propria discarica a cielo aperto.

La pioggia caduta nelle ultime ore ha ulteriormente aggravato la situazione: i sacchi e i materiali abbandonati sono stati trascinati e sparsi lungo il manto stradale tra Corso Vittorio Veneto e la Via Fonte Canali, rendendo ancora più evidente il degrado.

Una situazione che lascia una cartolina triste di Favara, soprattutto in una zona che dovrebbe rappresentare il cuore storico e identitario della città.