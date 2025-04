In dirittura d’arrivo i lavori di consolidamento del muro in via Alessi

L’Amministrazione Comunale è lieta di informare la cittadinanza che stanno proseguendo, secondo il cronoprogramma stabilito, i lavori di consolidamento del muro di via Alessi, un intervento atteso da anni e ora giunto alla sua fase finale. Il progetto, che si inserisce nel contesto delle opere di sicurezza urbana, ha visto l’avvio della realizzazione dei tiranti di ammorsamento del muro al banco calcarenitico, una delle fasi più significative dell’intervento.

L’impresa incaricata ha già completato il placcaggio in c.a. del muro consolidato, dando avvio alla nuova fase dei lavori. Le foto allegate illustrano le fasi in corso e l’avanzamento significativo dei lavori.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 600.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali. “Siamo soddisfatti che, dopo anni di attesa, ci avviamo alla conclusione di un progetto fondamentale per la sicurezza della zona e la serenità dei residenti di via Alessi”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato. “Questo rappresenta un risultato importante per la nostra comunità”.

E lo siamo ancora di più considerato che l’intervento di consolidamento di via Alessi si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e consolidamento urbano avviato dall’Amministrazione Miccichè, che include anche i lavori già conclusi su altre importanti aree della città, tra cui il consolidamento di via Favignana, il muro di San Vito, ed i lavori della protezione civile regionale al Villaggio Mosè e i lavori in fase di completamento del versante nord-ovest delle palazzine denominate Crea.

«Continueremo a monitorare costantemente l’andamento di questi lavori, assicurandoci che vengano completati con precisione e nel rispetto delle tempistiche stabilite», conclude l’assessore Principato.