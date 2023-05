In gita scolastica ad Agrigento con treno+bus

A bordo del Regionale dalla stazione di Palermo Centrale ad Agrigento Centrale e poi in bus direzione Valle dei Templi, per scoprirne le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche e trascorrere una giornata speciale da ricordare.

Grazie al servizio treno+bus nato dalla sinergia fra il Regionale di Trenitalia (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) e TUA-Trasporti Urbani Agrigento srl, di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio ferroviario, ed il Comune di Agrigento, attivo dallo scorso 16 febbraio, 155 fra studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo “Calcutta – Perez” di Palermo hanno potuto visitare la splendida Valle dei templi per la loro gita di fine anno.

Tanta l’emozione alla partenza per gli studenti della scuola media, per molti si è trattato della prima volta in treno, tutti hanno condiviso la gioia di trascorrere insieme una giornata diversa con amici ed insegnanti fuori dalle aule scolastiche.

Grazie alle opportunità offerte dal Regionale di Trenitalia, la scuola ha potuto organizzare un viaggio su misura, comodo e sostenibile, usufruendo della speciale offerta “School Group Regio” riservata ai gruppi scolastici e dell’assistenza del personale di Trenitalia per l’organizzazione della giornata.

A salutare il gruppo in partenza, ildirettore della Direzione Regionale Sicilia Vincenzo Pullara, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Aricò, il dirigente generale del Dipartimento Trasporti della Regione Siciliana Salvatore Lizzio, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Calcutta-Perez” Rosaria Inguanta, Sabina D’Alessandro in rappresentanza della società TUA-Trasporti Urbani Agrigento srl, ad accogliere la comitiva in arrivo alla stazione di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè.

Il 30 e il 31 maggio sarà la volta degli alunni delle classi di scuola primaria dello stesso istituto che, sempre in treno, visiteranno la splendida Cefalù.

E sempre nella giornata di oggi, altre due scolaresche hanno scelto il treno Regionale per le loro gite, una in partenza da Palermo Centrale e un’altra dalla stazione di Bagheria.

Il servizio Treno+bus per la Valle dei Templi e i Link del Regionale di Trenitalia in Sicilia

Sono 28 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi, con l’ultimo miglio del viaggio dalla stazione di Agrigento Centrale all’ingresso della Valle dei Templi effettuato con il servizio bus in circa 12 minuti.

Il biglietto combinato treno+bus è acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia, sul sito trenitalia.com, dalla App Trenitalia, nelle biglietterie, self service e agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati – inserendo come destinazione di partenza o arrivo “AGRIGENTO VALLE DEI TEMPLI”.

Il prezzo del biglietto per raggiungere in bus la Valle dei Templi è di euro 1,20 da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta.

Un servizio particolarmente apprezzato, nel solo mese di maggio è stato scelto, tra comitive e viaggi individuali, da circa 2.000 persone. Questo collegamento si aggiunge al già esistente Taormina Link, che collega la stazione di Taormina-Giardini al centro storico taorminese e che da inizio anno è stato scelto da oltre 10.000 persone.