In marcia nella Valle dei Templi per prevenire il diabete

Ai nastri di partenza l’edizione 2022 dell’ormai tradizionale “passeggiata della salute”, organizzata dall’Unità operativa educazione alla salute aziendale dell’Asp di Agrigento in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi. Inserita nell’ambito delle iniziative connesse alla celebrazione della giornata mondiale del diabete, l’iniziativa sportivo-educativa coinvolgerà anche quest’anno giovani e meno giovani in un corteo festoso che si è snoderà lungo il percorso della via sacra.

L’evento scatterà alle ore 9 di mercoledì, 16 novembre, dinanzi al Tempio di Giunone e mira a sensibilizzare la collettività sull’importanza di una sana attività fisica nel prevenire e contrastare gli effetti della malattia.

L’edizione 2022 della marcia si inscrive in seno alle azioni di un progetto globale che l’ASP di Agrigento, a prevenzione e contrasto del diabete, realizza su tutto il territorio della provincia attraverso attività stabili e calendarizzate.